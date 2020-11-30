Диетолог объяснил, как сохранить фигуру и при этом не мерзнуть зимой

Он отметил, что в холодное время года человек сам того не замечая начинает переедать и набирать вес. При этом ограничивается физическая активность. Чтобы не допустить появления лишних килограммов, нужно изменить привычный подход к питанию и режиму дня. Важно сократить общую калорийность рациона, не есть слишком много сахара и жирной пищи.

«Есть побольше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, употреблять хлеб из муки грубого помола. А также нужно находить возможность больше двигаться, даже если не очень хочется, и спать достаточное количество часов», — уточнил Гинзбург.

Чтобы после сокращения общей калорийности рациона не мерзнуть на холоде, нужно добавить в меню морскую рыбу, которая помогает восполнить недостаток витамина D. Его дефицит возникает из-за нехватки солнца. Помимо прочего, необходимо регулярно употребелять яйца и молоко.