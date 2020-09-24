Диетолог объяснил, как приготовить полезный хот-дог

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, как приготовить полезный и безопасный для фигуры хот-дог. Для этого необходимо заменить ингредиенты блюда.

Сосиску важно выбрать куриную или из индейки. Например, подойдет продукт, если в его составе куриное мясо с добавлением специй. Если сосиска содержит консерванты, эмульгаторы и другие вредные вещества, то лучше ее не брать.

Помимо прочего, придется отказаться от привычных соусов из-за содержащейся в них соли. Можно заменить их другими приправами, пишет радио Sputnik.

«В качестве соуса там обычно используются горчица и кетчуп. Их лучше заменить томатной пастой, в ней меньше соли. У нас самый главный фактор риска развития заболеваний — это избыточное потребление соли», — объяснила специалист.

Еще вместо кетчупа можно взять обычные перетертые помидоры.