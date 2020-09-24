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    24 сентября 2020, 10:08

    Диетолог объяснил, как приготовить полезный хот-дог

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, как приготовить полезный и безопасный для фигуры хот-дог. Для этого необходимо заменить ингредиенты блюда.
    Диетолог объяснил, как приготовить полезный хот-дог

    Сосиску важно выбрать куриную или из индейки. Например, подойдет продукт, если в его составе куриное мясо с добавлением специй. Если сосиска содержит консерванты, эмульгаторы и другие вредные вещества, то лучше ее не брать.

    Помимо прочего, придется отказаться от привычных соусов из-за содержащейся в них соли. Можно заменить их другими приправами, пишет радио Sputnik.

    «В качестве соуса там обычно используются горчица и кетчуп. Их лучше заменить томатной пастой, в ней меньше соли. У нас самый главный фактор риска развития заболеваний — это избыточное потребление соли», — объяснила специалист.

    Еще вместо кетчупа можно взять обычные перетертые помидоры.

    Новости SMI.FM