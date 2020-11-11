Диетолог объяснил, как похудеть любителям десертов и сладких газировок

По ее словам, важно учитывать каждый углеводный продукт, будь то конфета, газировка или маленький кусочек печенья. Если сладкоежка перечитает список съеденного перед сном, он удивится и возможно захочет изменить свой рацион.

«Постарайтесь перейти на менее калорийные и более полезные виды сладостей. Например, вместо наполеона выберите низкокалорийный чизкейк на стевии со свежими ягодами, вместо сливочного пломбира — белковое мороженое без сахара», — порекомендовала врач.

Она отметила, что нужно выработать привычку покупать в магазине столько сладостей, сколько нужно на один раз. Лучше не хранить лакомства в доступном месте.