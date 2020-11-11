Диетолог объяснил, как похудеть любителям десертов и сладких газировок
Диетолог и нутрициолог Александра Ноев объяснила, как похудеть любителям десертов и сладких напитков. Она посоветовала отдавать себе отчет в каждом съеденном продукте, информирует РИА ФАН.
По ее словам, важно учитывать каждый углеводный продукт, будь то конфета, газировка или маленький кусочек печенья. Если сладкоежка перечитает список съеденного перед сном, он удивится и возможно захочет изменить свой рацион.
«Постарайтесь перейти на менее калорийные и более полезные виды сладостей. Например, вместо наполеона выберите низкокалорийный чизкейк на стевии со свежими ягодами, вместо сливочного пломбира — белковое мороженое без сахара», — порекомендовала врач.
Она отметила, что нужно выработать привычку покупать в магазине столько сладостей, сколько нужно на один раз. Лучше не хранить лакомства в доступном месте.