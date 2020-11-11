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    11 ноября 2020, 13:14

    Диетолог объяснил, как похудеть любителям десертов и сладких газировок

    Полина Петрова

    Диетолог и нутрициолог Александра Ноев объяснила, как похудеть любителям десертов и сладких напитков. Она посоветовала отдавать себе отчет в каждом съеденном продукте, информирует РИА ФАН.
    Диетолог объяснил, как похудеть любителям десертов и сладких газировок

    По ее словам, важно учитывать каждый углеводный продукт, будь то конфета, газировка или маленький кусочек печенья. Если сладкоежка перечитает список съеденного перед сном, он удивится и возможно захочет изменить свой рацион.

    «Постарайтесь перейти на менее калорийные и более полезные виды сладостей. Например, вместо наполеона выберите низкокалорийный чизкейк на стевии со свежими ягодами, вместо сливочного пломбира — белковое мороженое без сахара», — порекомендовала врач.

    Она отметила, что нужно выработать привычку покупать в магазине столько сладостей, сколько нужно на один раз. Лучше не хранить лакомства в доступном месте.