Диетолог объяснил, как пить кофе с пользой для здоровья

Врач уточнила, что необходимо ориентироваться на содержание кофеина. Например, в эспрессо содержится больше кофеина, чем в капучино или латте. Помимо прочего, натуральный кофе содержит больше кофеина, чем растворимый.

«Нужно понимать просто, что есть нормы по кофеину, и их лучше не переходить — это не больше 300 миллиграммов в день. Что касается пользы, то натуральный кофе полезнее, и лучше пить именно его», — подчеркнула эксперт.

Регулярное употребление растворимого кофе может отрицательно сказаться на организме. Помимо прочего, при неправильном подходе вреден и чай. Так, мята и чабрец являются лекарственными травами, которые нельзя добавлять в горячие напитки в неограниченном количестве.