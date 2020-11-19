Диетолог объяснил, как пить кофе с пользой для здоровья
Диетолог Наталья Круглова объяснила, как приготовить полезный для здоровья кофе. По ее словам, важно соблюдать критерии натуральности и дневной нормы, пишет ИА Nation News.
Врач уточнила, что необходимо ориентироваться на содержание кофеина. Например, в эспрессо содержится больше кофеина, чем в капучино или латте. Помимо прочего, натуральный кофе содержит больше кофеина, чем растворимый.
«Нужно понимать просто, что есть нормы по кофеину, и их лучше не переходить — это не больше 300 миллиграммов в день. Что касается пользы, то натуральный кофе полезнее, и лучше пить именно его», — подчеркнула эксперт.
Регулярное употребление растворимого кофе может отрицательно сказаться на организме. Помимо прочего, при неправильном подходе вреден и чай. Так, мята и чабрец являются лекарственными травами, которые нельзя добавлять в горячие напитки в неограниченном количестве.