Диетолог объяснил, горячей или холодной водой нужно утолять жажду

Врач-диетолог Андрей Бобровский объяснил, горячей или холодной водой нужно утолять жажду или запивать пищу, сообщило радио Sputnik.

«Оптимальная температура воды — комнатная. Это температура окружающей среды, в районе 18-22 градусов. Ее можно пить всегда. Но не всем людям вода именно такой температуры кажется приятной, им кажется, что она не так сильно утоляет жажду», — отметил специалист.

Он посоветовал в таком случае выпивать больше воды. К холодной воде нужно относиться с осторожностью, ею не стоит запивать еду. Она замедляет процесс насыщения организма, из-за чего повышается риск переедания. В жару тоже лучше отдать предпочтение теплым или даже горячим напиткам.

Бобровский рекомендует тем, кто желает уменьшить потребление чая и кофе с сахаром, заменить их простой горячей несладкой водой.

Ранее член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер перечислила самые полезные напитки. На первое место вышла вода из-за ее свойства растворять водорастворимые токсины, которые вырабатывает организм.