Диетолог объяснил, что нужно коже для здоровья, кроме кремов и лекарств

Врач-диетолог Маргарита Королева объяснила, что необходимо коже для здоровья, кроме применения кремов и приема лекарств, сообщило РИА ФАН.

Она напомнила, что на внешнем виде кожи отражается питание человека. Как считает специалист, если добавить в рацион определенные продукты, у кожи может заметно измениться цвет и состояние.

«Здоровье ногтей, волос, здоровье наше в целом, эффективность работы мозга и всей гормональной системы во многом зависит от того, какие продукты у нас в холодильнике и как мы их готовим. Словом, мы то, что мы едим, а точнее, что мы усваиваем», — подчеркнула Королева.

Диетолог посоветовала обратить внимание на то, нет ли у человека в ежедневном меню избытка сахаров или легкоусвояемых углеводов. Дело в том, что именно они повышают уровень инсулина. Этот гормон тормозит выработку эстрогена, а тестостерон оказывается на высоком уровне. В итоге происходит дисфункция гормональной сферы, из-за чего на лице могут появиться прыщи.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что цвет яблок не сказывается на полезных свойствах плода. Диетолог напомнила, что ВОЗ рекомендовала для полноценного питания 300-400 граммов свержих фруктов в сутки.