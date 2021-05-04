Диетолог объяснил, что делать в случае переедания

Диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная объяснила в беседе с радио Sputnik, как правильно составить меню в майские праздники, дабы избежать негативных последствий для организма.

Береженая порекомендовала питаться дозировано и не перегружать себя алкогольными напитками.

«Если уж очень много жирных, мясных продуктов, нужно разбавлять это салатами, зеленью, большим количеством овощей и стараться ограничивать спиртное. Натуральные крупы, овощи, фрукты совершенно спокойно разбавят праздничные дни. <…> Питание можно ограничивать», — заметила диетолог.

Если же возникает отрыжка, тошнота или тяжесть в желудке, то Бережная посоветовала использовать чай с лимоном, минеральную воду и энтеросорбенты. По ее словам, также будут полезны любые супы. Они питательны и в теплом виде улучшают пищеварение.

«Лучше убирать тяжелые продукты, копчености, острое и добавлять больше растительной пищи в запеченном, в тушеном виде. Если самочувствие ухудшается, тогда нужно обратиться к врачу», — добавила гастроэнтеролог.