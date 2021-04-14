Диетолог объяснил, чем отличается молоко с разными типами казеина

Врач-диетолог Тамара Прунцева объяснила, чем различается молоко с разными типами казеина. Речь идет о белке, который входит в его состав, сообщило радио Sputnik.

«Казеин относится к самой большой группе белков в молоке, которая составляет около 80% от общего содержания белка. Существует несколько видов казеина, вторым по распространенности является β-казеин. Есть тринадцать самых распространенных его форм, основные среди них — это β-казеин А1 и β-казеин А2». — объяснила специалист.

По ее словам, у некоторых людей может быть непереносимость к β-казеину А1. Согласно некоторым данным, он плохо влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Однако результаты исследований пока не подтверждены. Прунцева уверена, что, если организм человека хорошо усваивает коровье молоко, не стоит заострять внимание на выборе между А1 и А2.

При возникновении негативных реакций организма на употребление молока и плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова посоветовала пациентам с акне исключить из рациона не только молочку, но и сократить потребление сладкого.