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    12 января 2021, 11:40

    Диетолог объяснил, чем опасно дробное питание

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Анна Коробкина объяснила, что дробное питание может стать причиной развития сахарного диабета. Есть большой риск появления этого недуга, если не выдерживать достаточный интервал между приемами пищи, информирует портал «Ридус».
    Диетолог объяснил, чем опасно дробное питание

    «Позавтракали, через час приехали на работу и решили даже яблочко съесть. Потом через некоторое время еще кофе с печеньками вместе с коллегами. Потом обед — и еще что-то пожевали и так далее. Получается, мы перекусываем почти каждый час», — уточнила Коробкина.

    В итоге из-за «кусочничества» у человека все время повышается уровень глюкозы в крови. По этой причине организм постоянно выделяет инсулин. Это необходимо, чтобы держать нормогликемию, то есть нормальное содержание глюкозы в крови.

    Чтобы избежать таких последствий нужно делать промежутки в приемах пищи от трех часов и более. Так уровень глюкозы будет оставаться стабильным. Еще доктор посоветовала внимательно читать состав на упаковках употребляемых продуктов. Лучше выбирать те, в которых отсутствует сахар.