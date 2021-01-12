Диетолог объяснил, чем опасно дробное питание

«Позавтракали, через час приехали на работу и решили даже яблочко съесть. Потом через некоторое время еще кофе с печеньками вместе с коллегами. Потом обед — и еще что-то пожевали и так далее. Получается, мы перекусываем почти каждый час», — уточнила Коробкина.

В итоге из-за «кусочничества» у человека все время повышается уровень глюкозы в крови. По этой причине организм постоянно выделяет инсулин. Это необходимо, чтобы держать нормогликемию, то есть нормальное содержание глюкозы в крови.

Чтобы избежать таких последствий нужно делать промежутки в приемах пищи от трех часов и более. Так уровень глюкозы будет оставаться стабильным. Еще доктор посоветовала внимательно читать состав на упаковках употребляемых продуктов. Лучше выбирать те, в которых отсутствует сахар.