Диетолог объяснил, чем нужно питаться для укрепления и красоты волос

Диетолог Мария Шубина объяснила, чем нужно питаться для укрепления и красоты волос. По ее словам, пышную шевелюру можно отрастить, если есть калорийную пищу, сообщил телеканал «Звезда».

Специалист отметила, что в период жестких диет не стоит ожидать шикарных локонов.

«Истощенному организму не до красоты волос. Он пытается просто выжить», — пояснила Шубина.

Он уточнила, что крайне важно, сколько организм получает белка. Лучше всего, когда белок животного происхождения. Вегетарианская диета должна быть грамотно составлена и сбалансирована по аминокислотному составу.

Также для здоровья волос необходимы жиры, которые должны присутствовать в рационе в больших количествах. Речь идет о растительных и животных жирах, а также жирных кислотах Омега-3. Еще нужно регулярно принимать различные витамины и микроэлементы.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова объяснила, в каком случае соблюдение Великого поста может навредить здоровью. По ее словам, нельзя полностью вычеркивать из рациона белковые продукты.