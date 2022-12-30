Здоровье 30 декабря 2022, 12:24 Диетолог Нурия Дианова рассказала, как выжить после новогоднего застолья

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Новогоднее застолье может обернуться отравлением, несварением и даже больницей, если беспечно подойти к праздничному меню. Об этом изданию «Ридус» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

По ее словам, все почти все новогодние салаты содержат яйца и майонез. Поэтому хранятся недолго и должны стоять только в холодильнике. Но, как правило, их оставляют на столе на всю ночь, где они служат рассадниками бактерий.

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Также вредно и обжорство, тем более ночное. Такой пищевой стресс может привести в панкреатиту, холециститу и ряду других заболеваний.

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Специалисты советуют в новогоднюю ночь поужинать в обычное время, а ночью накрыть стол с фруктами и легкими закусками, чтобы снизить нагрузку на организм.