Здоровье 13 апреля 2023, 14:43 Диетолог Нурия Дианова рассказала, что белый шоколад самый вредный

Читать 360tv в

В белом шоколаде не содержится какао-бобов, поэтому он является самым вредным видом этого лакомства. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, передала «Вечерняя Москва».

Единственной пользой шоколада являются какао-бобы, природные антиоксиданты, которых в белом шоколаде нет. Зато в нем очень много сахара и непонятных добавок. Особенно не рекомендовала диетолог шоколад с орехами.

Реклама

«А вот орехи, наоборот, калорийность повышают. Количество жиров в любом шоколаде и так огромное, а в сочетании с орехами получается просто невероятно калорийный продукт», — отметила Нурия Дианова.

Как добавило ИА НСН, при выборе любого шоколада следует обращать внимание на состав. Если сахар в нем стоит на первом или втором месте, такую сладость лучше не покупать.

Авторы: