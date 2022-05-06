Диетолог Нурия Дианова назвала безопасное количество чашек кофе в день

Две чашки кофе в день — норма, превышать которую может быть вредно для здоровья. Об этом Ura.ru рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Одну чашку кофе можно пить на завтрак, а вторую в полдник, но не на голодный желудок, чтобы желудочный сок не разъедал пищевод. Врач предупредила, что с кофе плохо сочетается шоколад, лучше перекусывать белково-жировой пищей с высоким содержанием клетчатки.

«Например, орехи, урбеч, особенно это полезно для пожилых людей, сыр. Я очень люблю в полдник брать сушеные бананы с урбечом и кофе с молоком. Это перекус, он не должен быть очень объемным, он должен просто утолить голод», — рассказала Дианова.

Ранее диетолог Анна Гончарова рассказала, что две чашки кофе в день могут очень благотворно влиять на здоровье и защитить от некоторых болезней. Например, кофе помогает в профилактике болезни Альцгеймера у пожилых людей, способствует предотвращению цирроза печени и даже онкологии.