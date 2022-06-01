Диетолог Нурия Дианова дала советы по сохранению молодости после 40 лет

После 40 лет метаболические процессы в организме начинают замедляться, старение ускоряется, и следить за здоровьем нужно внимательнее. Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала Общественной службе новостей, как сохранять молодость и бодрость во взрослом возрасте.

«В первую очередь стоит отказаться от промышленных продуктов: полуфабрикатов (колбасы, готовые и полуготовые блюда); выпечки промышленной с добавленным сахаром, жирами, рафинированной мукой ит. д.; промышленных традиционных сладостей. Правильные ПП (их, к сожалению мизер на рынке) можно, или готовить самим», — посоветовала врач.

В рацион нужно включить больше полезных жиров и белка: рыбу, мясо, морепродукты. Лучше выбирать продукты с низким гликемическим индексом и сложные углеводы. Количество кофе нужно сократить до двух-трех чаше в день. Не стоит пренебрегать сном, сексом, регулярными физическими нагрузками и положительными эмоциями.