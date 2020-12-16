Диетолог: новогодний стол можно сделать вкусным и полезным

Она рассказала, что лучше выбрать один сложный майонезный салат, например, оливье. А все остальные более легкими. Потому что обилие жирных блюд может привести к проблемам с пищеварением. Также диетолог рекомендовала класть в салаты зелень.

«Петрушка, базилик, укроп улучшают пищеварение, снижают эффект вздутия от чрезмерного употребления еды», — пояснила она.

К горячему блюду лучше подать овощной гарнир. Причем не свежие овощи, а запеченные — они полезнее для организма.

Торт Дианова посоветовала заменить сладостями из сухофруктов или просто фруктами. Также она напомнила, что не стоит злоупотреблять цитрусовыми: они могут вызвать аллергию.

Первого января не стоит доедать салаты с майонезом — они могут вызвать отравление. Идеальное блюдо в этот день — холодец, уверена диетолог.

«Первого числа отлично подойдет холодец. Он облегчает похмелье. И это блюдо намного лучше, чем колбасная нарезка», — рассказала она.