Диетолог Ноев заявил, что салат «Оливье» опасен для сердца

Салат «Оливье» может быть опасен для здоровья. Таким мнением поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Врач подчеркнула, что такой салат повышает уровень холестерина. Также из-за него растет уровень сахара в крови, а также возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, передало РИА ФАН.

«Главное, чтобы на столе рядом с вами был стакан воды и пищеварительные ферменты. Много не пейте: алкоголь разжигает аппетит, тем самым способствует перееданию», — заявила Ноев.