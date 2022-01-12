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    12 января 2022, 13:53

    Диетолог Ноев рассказала, как настроиться на работу после Нового года

    Диетолог Ноев заявила, что контроль сна, питания, и питьевого режима вернут к работе

    Арина Бобкова

    После новогодних праздников бывает очень сложно вновь войти в рабочий ритм. Диетолог Александра Ноев поделилась советами, которые помогут увеличить продуктивность. Об этом сообщило издание «ФедералПресс».

    Диетолог Ноев рассказала, как настроиться на работу после Нового года

    Специалист подчеркнула, что эффективными способами возвращения к работе станут контроль сна, питания и питьевого режима. При этом если раньше вы вели малоактивный образ жизни, не стоит бросаться в занятия спортом. Гораздо лучше начать с пеших прогулок, катания на коньках или посещения бани. Нагрузку стоит повышать постепенно.

    «Старайтесь пить нужное количество чистой воды в день. Норма на один килограмм веса тела — 30 миллилитров», — подчеркнула эксперт.

    Рацион же стоит разнообразить рыбой, мясом птицы без кожи, овощами и орехами. Необходимо сделать пять приемов пищи, два из которых будут перекусами. При этом стоит избегать мучного и сладкого. В качестве альтернативы белому хлебу стоит использовать цельнозерной. Сладкое же необходимо заменить курагой и черносливом.

    Стоит уделить внимание и режиму сна. Засыпать стоит до 23:00, а просыпаться не позже 09:00.