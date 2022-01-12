Диетолог Ноев рассказала, как настроиться на работу после Нового года

После новогодних праздников бывает очень сложно вновь войти в рабочий ритм. Диетолог Александра Ноев поделилась советами, которые помогут увеличить продуктивность. Об этом сообщило издание «ФедералПресс».

Специалист подчеркнула, что эффективными способами возвращения к работе станут контроль сна, питания и питьевого режима. При этом если раньше вы вели малоактивный образ жизни, не стоит бросаться в занятия спортом. Гораздо лучше начать с пеших прогулок, катания на коньках или посещения бани. Нагрузку стоит повышать постепенно.

«Старайтесь пить нужное количество чистой воды в день. Норма на один килограмм веса тела — 30 миллилитров», — подчеркнула эксперт.

Рацион же стоит разнообразить рыбой, мясом птицы без кожи, овощами и орехами. Необходимо сделать пять приемов пищи, два из которых будут перекусами. При этом стоит избегать мучного и сладкого. В качестве альтернативы белому хлебу стоит использовать цельнозерной. Сладкое же необходимо заменить курагой и черносливом.

Стоит уделить внимание и режиму сна. Засыпать стоит до 23:00, а просыпаться не позже 09:00.