Диетолог Нефедова рассказала, вредны ли яйца на самом деле

Яйца являются основной составляющей рациона многих людей. Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала, какая существует норма употребления данного продукта и может ли переизбыток яиц нанести вред организму. Об этом сообщили Nation News.

«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», — пояснила медик.

При этом врач подчеркнула, что яйца являются обязательным продуктом для употребления. Однако не нужно злоупотреблять этим продуктом. В день стоит употреблять не более двух яиц. Их стоит совмещать с мясом, рыбой, птицей, орехами и бобовыми.

Нефедова пояснила, что в яйцах содержится холестерин, однако он не принесет вреда организму. По словам специалиста, необходимо обращать внимание на общий уровень жизни, а также уровень содержания клетчатки в рационе. Это вещество способно корректировать уровень холестерина в организме.