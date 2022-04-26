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    26 апреля 2022, 13:10

    Диетолог Нефедова рассказала, вредны ли яйца на самом деле

    Арина Бобкова

    Яйца являются основной составляющей рациона многих людей. Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала, какая существует норма употребления данного продукта и может ли переизбыток яиц нанести вред организму. Об этом сообщили Nation News.

    Диетолог Нефедова рассказала, вредны ли яйца на самом деле

    «Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», — пояснила медик.

    При этом врач подчеркнула, что яйца являются обязательным продуктом для употребления. Однако не нужно злоупотреблять этим продуктом. В день стоит употреблять не более двух яиц. Их стоит совмещать с мясом, рыбой, птицей, орехами и бобовыми.

    Нефедова пояснила, что в яйцах содержится холестерин, однако он не принесет вреда организму. По словам специалиста, необходимо обращать внимание на общий уровень жизни, а также уровень содержания клетчатки в рационе. Это вещество способно корректировать уровень холестерина в организме.