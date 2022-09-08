Диетолог Нефедова рассказала, кому не стоит пить кофе | 360°

Здоровье 08 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Нефедова рассказала, кому не стоит пить кофе Врач Нефедова посоветовала не пить кофе людям с индивидуальной непереносимостью

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Некоторым людям противопоказано употребление кофе. Таким мнением поделилась врач-диетолог Наталья Нефедова. Об этом сообщили Nation News.

По словам специалиста, кофе является очень полезным напитком. Однако отдельные категории людей могут столкнуться с негативными последствиями его употребления. Медик подчеркнула, что употреблять кофе не стоит тем людям, которые обладают индивидуальной непереносимостью.

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«Полагаю, что описанные негативные эффекты связаны с тем, что люди пили кофе слишком много либо люди чувствительные к кофеину пили напиток поздно вечером, а потом испытывали проблемы со сном. Лица с синдромом раздраженного кишечника могут не очень хорошо реагировать на кофе, испытывая тошноту, сталкиваться с диареей», — рассказала Нефедова.

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При этом эксперт пояснила, что кофе способно предотвратить развитие онкологических заболеваний, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, напиток останавливает возникновение камней в желчном пузыре.

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