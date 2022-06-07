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    07 июня 2022, 20:57

    Диетолог Нефедова рассказала, как безопасно избавиться от лишнего веса

    Дарья Морозова

    Диетолог Наталья Нефедова дала рекомендации, как сбросить лишний вес. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Должен быть правильно составленный рацион и небыстрая перемена привычек. Постепенно, и это приведет действительно к стойким и здоровым результатам, и вы не пожертвуете своим здоровьем», — пояснила Нефедова.

    Она отметила, что сбросить вес быстро можно при помощи низкоуглеводной диеты. Но она не всегда безопасна, поэтому следует проконсультировать с врачом.