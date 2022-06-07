Диетолог Нефедова рассказала, как безопасно избавиться от лишнего веса

Диетолог Наталья Нефедова дала рекомендации, как сбросить лишний вес. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Должен быть правильно составленный рацион и небыстрая перемена привычек. Постепенно, и это приведет действительно к стойким и здоровым результатам, и вы не пожертвуете своим здоровьем», — пояснила Нефедова.

Она отметила, что сбросить вес быстро можно при помощи низкоуглеводной диеты. Но она не всегда безопасна, поэтому следует проконсультировать с врачом.