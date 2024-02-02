Здоровье 02 февраля 2024, 11:30 Диетолог Нефедова объяснила пользу водного кефира большим содержанием пробиотиков в напитке

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова в беседе с радиостанцией Sputnik объяснила пользу водного кефира, или тибокса. По ее словам, свойства этого напитка пока мало изучены, но точно известно, что в его состав входит много пробиотиков.

Водный кефир оказывает благоприятное влияние не микробиоту кишечника, которая, в свою очередь, тесно связана со здоровьем человека.

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«В водном кефире содержится довольно большое количество пробиотиков благодаря культурам, которые в нем присутствуют. Поэтому он может благоприятно повлиять на микробиоту кишечника», — добавила медик.

Из-за плохой микробиоты человек может страдать ожирением, депрессией, сердечно-сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями, пояснила Нефедова.