Диетолог Нефедова объяснила пользу фруктовых салатов для фигуры

Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова заявила, что, несмотря на распространенное мнение, что во фруктовых салатах находится слишком много сахара, такое блюдо приносит для фигуры и здоровья больше пользы, чем вреда. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

«Во-первых, мы не получаем сахар в таком количестве, как если бы ели конфеты. Во-вторых, вместе с сахаром мы получаем жидкость, клетчатку, нутриенты — как микро, так и макро. Микро — это витамины и минералы. Макро — белки, жиры, углеводы, в зависимости от фрукта. Кроме того, с фруктами мы получаем еще и фитохимические вещества (химические соединения, вырабатываемые растениями, — прим. ред.), которые не менее важны и оказывают на наш организм особое воздействие <…>», — объяснила Нефедова.

Для того, чтобы понять, какой фрукт не подходит именно вам, можно вести дневник питания и консультироваться с врачом. Что же касается времени употребления фруктовых салатов, то здесь нет каких-либо ограничений.

«Вы же не глотаете ложку чистого сахара. Напомню, во фруктах есть клетчатка. Плюс жидкость. Это будет препятствовать сильному скачку сахара в крови», — заключила диетолог.