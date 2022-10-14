Диетолог Нефедова назвала частые ошибки при похудении | 360°

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Диетолог Нефедова назвала частые ошибки при похудении

Диетолог Нефедова рассказала, что отсутствие овощей в рационе мешает похудеть

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Диетолог Наталья Нефедова перечислила частые ошибки, которые препятствуют похудению. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Во-первых, в рацион следует обязательно включить овощи и фрукты, о чем некоторые забывают. В них содержится необходимая организму клетчатка, пояснила Нефедова. Она рекомендовала начинать прием пищи с салатов, чтобы не переедать более тяжелых продуктов.

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Также диетолог рассказала, что при похудении не стоит исключать из рациона продукты из зерна. Они очень полезны для кишечника, от которого зависит работа иммунной системы.

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«Кроме того, когда люди отказываются от зерновых продуктов, им начинает не хватать глюкозы, они срываются и добирают дефицит сладким», — добавила диетолог.

По словам Нефедовой, не стоит также сильно урезать калорийность ежедневного рациона. В такий ситуации замедляется метаболизм, в результате чего вес перестает уменьшаться. При активных занятиях спортом каждый день следует употреблять 1800-2000 калорий женщинам и 2500-3000 — мужчинам, заключила диетолог.

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