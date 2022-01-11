Диетолог назвала витамины, которые опасно пить без назначения врача

Член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала, что моновитаминные препараты, которые продаются в аптеке и могут выпускаться без назначения врача, имеют противопоказания. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Витамины мы пьем только по назначению врача и не занимаемся самолечением. Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта», — рассказала специалист.

По ее словам, существуют специальные таблицы совместимости витаминов, которые показывают, какие из них можно принимать одновременно. Можно разделить витамины самостоятельно, при этом одни пить утром, а другие вечером. В зимний период можно купить поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки.

В заключение диетолог отметила, что запивать витамины можно исключительно простой водой. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет. Однако, по словам специалиста, пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов.