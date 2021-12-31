Диетолог назвала три самых опасных продукта на новогоднем столе

Самыми опасными продуктами на новогоднем столе являются майонез, сладкая газировка и шампанское. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала терапевт, диетолог Юлия Пигарева.

По словам диетолога, майонез представляет опасность для организма, поскольку в новогоднюю ночь употребляется в очень большом количестве. Специалист призвала заменить заправкой собственного приготовления на основе йогурта, горчицы, лимонного сока и соевого соуса.

Что касается сладкой газированной воды, то она опасна своим «непомерным содержанием сахара», а также наличием красителей и ароматизаторов. Диетолог предложила заменить газировку минеральной водой, морсом или компотом.

Третье место антирейтинга досталось шампанскому. При этом основное негодование у диетолога вызвали сладкие и полусладкие варианты игристого вина. Юлия Пигарева предложила отдать предпочтение шампанскому брют, содержащему минимальное количество сахара.

Также она посоветовала готовить для новогоднего стола простые блюда.

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