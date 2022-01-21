Диетолог назвала самые опасные продукты для сердца

Простые углеводы и вредные жиры оказывают негативное влияние на работу сердца. Такое мнение озвучила диетолог Университета Джонса Хопкинса Кристи А. Уильямс. С ней согласилась ее коллега, врач-диетолог Маргарита Королева, написало ИА Nation News.

По словам специалиста, полноценный рацион питания должен иметь в составе 50% пищевых волокон, которые содержатся в овощах, зелени, фруктах. Кроме того, необходимо отказаться от вредных жиров, заменив их полезными, которые содержатся в рыбе и продуктах животного и растительного происхождения.

«Стоит чаще есть орехи, авокадо, овощи и фрукты. В совокупности эти компоненты пищи приводят к здоровью сердца и сосудов, помогают желудочно-кишечному тракту поддерживать правильную работу», — добавила диетолог.

В заключение она отметила, что на здоровье сердца влияет не только питание, но и другие факторы. Для того, что сердце работало без сбоев, необходимо придерживаться правильного сна, не забывать про физическую активность и избегать стресса.