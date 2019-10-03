Диетолог назвала самое вредное мясо для человека

Как заметила Ваулина, распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано. При этом способ приготовления мясной продукции имеет большое значение.

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«Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным „диетическим“ способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше», — рассказала специалист.

Однако Ваулина указала на то, что даже отлично приготовленный свиной шашлык содержит жир в мышечных волокнах, насыщен частицами дыма и канцерогенами, пишет газета «Известия».

Диетолог также отметила, что полезнее всего при маринаде мяса заливать его водой, лимонным соком, кефиром или соевым соусом. Вымачивание мяса в соленых растворах, по словам Ваулиной, крайне вредно.

Врач также рекомендовала добавить в рацион мясо курицы, кролика и индейки, которое хорошо сочетается с овощами и углеводами. Ваулина подчеркнула необходимость при покупке мяса обращать внимание на срок его годности, учитывать время транспортировки, уточняет «Газета.ru».

Диетолог также заметила, что мясо не должно быть пережаренным, а также готовиться с избытком жира, специй и соли. Долго держать мясо в холодильнике после разморозки тоже нельзя.