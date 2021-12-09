Диетолог назвала продукты, необходимые для здоровья мозга в пожилом возрасте

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член ФМБА России Маргарита Королева перечислила продукты, которые стоит употреблять для здоровья мозга в пожилом возрасте. По словам специалиста, пенсионерам стоит покупать исключительно натуральные продукты. Об этом написало ИА Nation News.

«В питании должны присутствовать крупы, зерновые, каши натурального происхождения и хлеб. Должны быть источники натурального белка: мясо птицы, рыбы, морепродукты. При хорошей переносимости стоит потреблять кисломолочные продукты, фрукты и ягоды. Разнообразие в питании даст возможность получить все бонусы для здоровья мозга», — сообщила специалист.

Она добавила, что для здоровья мозга в пожилом возрасте необходимо включить в рацион семена, авокадо и нерафинированные масла.

«Обязательно нужны витамины группы В, которые поддерживают состояние всей нервной системы и обеспечивают передачу импульсов между клетками. Должны быть антиоксиданты, которые поддерживают молодость клеточных мембран», — заключила Королева.