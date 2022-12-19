19 декабря 2022, 14:47
Диетолог назвала продукты, которые не рекомендуется сочетать друг с другом
Диетолог Мансурова порекомендовала не употреблять мясо с картофелем
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в разговоре с изданием Life рассказала, какие продукты не стоит сочетать друг с другом, чтобы не заработать гастрит и другие проблемы с ЖКТ.
По словам медика, не рекомендуется сочетать мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, цветной капустой. Лучше всего дополнить мясное блюдо овощным салатом или зеленью.
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Мансурова также посоветовала не добавлять молоко в чай, поскольку таким сочетанием можно уничтожить все полезные свойства напитка.
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«Молоко или сливки, добавленные в зеленый чай, снизят усвоение содержащихся в нем антиоксидантов и других полезных веществ», — сказала диетолог.
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