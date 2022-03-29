Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета весной

Чтобы усилить иммунитет весной, стоит правильно сформировать свой рацион питания. Какие продукты добавить в свой рацион, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом сообщили Nation News.

Из-за высокого риска заболеть, весной необходимо скорректировать свою продуктовую корзину. По словам специалиста, необходимо употреблять больше свежей зелени. Она является источником витаминов.

«Нужно есть большое количество зеленых овощей, которые содержат магний. Он необходим для поддержания нервной системы. Овощи стоит есть как в свежем, так и в приготовленном виде. Не стоит забывать и про фрукты. Нужно включить в свой рацион доступные в это время года фрукты. Они должны быть в свежем виде ежедневно», — пояснила медик.

Кроме того, стоит употреблять больше жидкости. Подойдет минеральная вода с повышенным содержанием магния. С помощью нее выйдет укрепить нервную систему. Состояние организма в целом также получится поддержать с помощью минеральной воды.