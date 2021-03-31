Диетолог назвала преимущество домашней еды перед доставкой

В доставке продуктов много плюсов, среди которых экономия времени, сил, а иногда и средств, но готовить еду лучше все-таки дома, потому что так можно контролировать состав блюда и метод приготовления.

«Я бы порекомендовала домашнее приготовление пищи, потому что в этом случае вы можете контролировать состав блюда — можно уменьшить содержание соли, жиров, сахара, и метод приготовления — можно отказаться от обжаривания», — рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что когда привозят готовое блюдо — его состав уже не изменить. При этом, по словам Стародубовой, если говорить про продукты, а не блюда, то в их заказе и доставке много плюсов.

Но иногда даже самый сбалансированный и здоровый ужин не приносит радости, если на его приготовление потрачено много времени после тяжелого рабочего дня, заметила диетолог. Поэтому, по ее словам, и для доставки готовой еды есть место.

«Главный вопрос в том, что вы заказываете и сколько», — уточнила врач.

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