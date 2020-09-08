Диетолог назвала популярный в России продукт для красивой кожи

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала популярный в России продукт, употребление которого благоприятно влияет на внешний вид кожи. По ее словам, с этой задачей отлично справляется белокочанная капуста.

Специалист подчеркнула, что в этом продукте содержится большое количество витамина К. Благодаря ему быстро заживают прыщики, повреждения кожи, улучшается обмен веществ в соединительных тканях и в коллагеновых волокнах кожи.

Эксперт отметила, что на листьях капусты живут бактерии, которые имеют много общего с серологической микрофлорой человека. Диетолог объяснила, как правильно приготовить капусту, чтобы усилить ее полезные свойства, пишет портал «Ридус».

Необходимо мелко нашинковать капусту, немного подсолить и тщательно продавить руками. Можно добавить яблоко, морковь, зелень, все это заправить маслом и дать постоять в течение ночи. Утром салат будет еще не квашенным, но ферментированным.

Такое блюдо насыщает ЖКТ необходимыми бактериями. Если говорить о квашенной капусте, то она полезна, если в нее не добавляется сахар. Дюваль заключила, что сахар нейтрализует все полезные свойства этого продукта.