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    07 августа 2022, 04:01

    Диетолог назвала помогающие детоксикации организма продукты

    Диетолог Королева посоветовала есть крестоцветные овощи для детоксикации организма

    Валерия Шафирко

    Определенные продукты питания могут помочь естественной детоксикации организма. Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что нужно добавить в свой рацион.

    На здоровье человека могут негативно сказаться некачественная пища и злоупотребление алкоголем, отметила диетолог в беседе с радио Sputnik. Она напомнила, что справляться с этим организму помогает система естественной детоксикации.

    «Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам», — рассказала Королева. К таким продуктам относятся брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и так далее. В них содержится больше серы, пояснила врач. Также можно добавить в рацион кресс-салат.

    Сера позволяет обеспечивать усвоение белка. Она также входит в состав глутатиона. Этот фермент печени необходим для естественной системы детоксикации.

    Летом, когда риск пищевых отравлений растет, нейтрализовать их помогут свежий лук и чеснок. В их составе есть природные антибиотики, которые обеспечивают профилактику воспалительных процессов ЖКТ из-за несвежей или некачественной еды и плохо вымытых овощей.