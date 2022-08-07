Диетолог назвала помогающие детоксикации организма продукты

Определенные продукты питания могут помочь естественной детоксикации организма. Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что нужно добавить в свой рацион.

На здоровье человека могут негативно сказаться некачественная пища и злоупотребление алкоголем, отметила диетолог в беседе с радио Sputnik. Она напомнила, что справляться с этим организму помогает система естественной детоксикации.

«Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам», — рассказала Королева. К таким продуктам относятся брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и так далее. В них содержится больше серы, пояснила врач. Также можно добавить в рацион кресс-салат.

Сера позволяет обеспечивать усвоение белка. Она также входит в состав глутатиона. Этот фермент печени необходим для естественной системы детоксикации.

Летом, когда риск пищевых отравлений растет, нейтрализовать их помогут свежий лук и чеснок. В их составе есть природные антибиотики, которые обеспечивают профилактику воспалительных процессов ЖКТ из-за несвежей или некачественной еды и плохо вымытых овощей.