Диетолог назвала пользу и вред арбузов

Лето — время арбузов, они продаются на каждом углу и многие готовы есть их килограммами, а некоторые и вовсе садятся на арбузную диету в надежде похудеть. Врач-диетолог Ирина Кононенко перечислила Пятому каналу плюсы и минусы этой ягоды для здоровья.

В первую очередь, не стоит покупать арбузы, как только они оказываются на прилавках, сказала диетолог. В июне–июле в них еще мало полезных веществ. Лучше потерпеть и дождаться пика арбузного сезона, то есть, августа-сентября.

Диетолог отметила, что в арбузах содержится сразу три вида сахара: сахароза, фруктоза и глюкоза. Поэтому есть их килограммами все же не стоит, как бы ни хотелось. Лучше всего съедать не более килограмма в сутки.

«И если глюкоза может восприниматься любой клеткой нашего организма и превращаться в энергию, то фруктоза неспособна превращаться в энергию. Она попадает в печень и превращается в печеночный жир. Поэтому использовать только арбуз для диеты — не рекомендуется», — сказала Кононенко.

А если все же устраивать себе «арбузный» разгрузочный день — то только один, на следующий день лучше отдохнуть от арбузов и заменить их, например, салатами.

Также специалист отметила, что арбузы обладают мочегонным действием, поэтому они полезны людям, страдающим от отеков.

А вот тем, у кого проблемы с почками, арбузами лучше не увлекаться.

«Им можно употреблять арбуз не чаще одного раза в неделю и не больше 300 граммов в сутки», — подчеркнула диетолог.