Диетолог назвала пять самых важных продуктов в период пандемии COVID-19
Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» диетолог Зинаида Медведева назвала пять самых важных продуктов, которые нужно употреблять для укрепления иммунитета в период пандемии коронавируса, сообщил сайт kp.ru.
Она отметила, что правильное питание помогает улучшить устойчивость организма к появлению множества болезней. По словам врача, нужно включить в рацион грибы, так как в них содержится много селена. Также Медведева назвала брокколи. Она предупредила, что при долгой тепловой обработке полезные свойства капусты уменьшаются. Лучше всего обдать продукт кипятком и съесть, пишет «Царьград».
На третьем месте оказалось оливковое масло первого отжима, полезность которого уже давно доказана. Также укрепляет здоровье употребление гранатового сока и черники.