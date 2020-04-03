Диетолог назвала опасность изоляции, которая увеличивает риск коронавируса

По его словам, «если человек лежит с ожирением, то жир давит на легкие и ухудшается вентиляция легких, он может просто умереть, если долго полежит в кровати», «даже если ничем не болеет».

«Важно то, чтобы вовремя лечить ожирение как заболевание, а не пользоваться услугами всяких инстаграм-врачей и непонятно кого. Лечить в медицинских центрах, лицензированных, лечить это именно как серьезное заболевание», — уточнил Ковальков.