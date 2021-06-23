Диетолог назвала опасность чая для похудения

Чаи для похудения являются популярным товаром в аптеках. Однако похудеть они на самом деле не помогут, рассказали РИА «Новости».

Чаи «для похудения» никаким образом не влияют на жировые клетки, объясняет врач-диетолог Светлана Фус. Это мочегонные и слабительные средства — вес уходит, но только за счет жидкости.

Поэтому такие чаи даже могут нести опасность для здоровья, приводя к обезвоживанию и выводя из организма полезные вещества, добавил сайт «Русская планета».

«При использовании чая для похудения выводится жидкость, которую организм и так не получает в адекватном количестве и старается задерживать для своих нужд. Один из негативных эффектов диуретиков — нарушение баланса важных для жизни микроэлементов — калия, натрия, кальция, магния», — пояснила диетолог.

Также она отметила, что на некоторые компоненты таких чаев может возникнуть аллергическая реакция — а это еще один аргумент против их применения.