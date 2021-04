Диетолог назвала недуг, при котором нельзя есть овсянку

Американский диетолог Роксана Эсани рассказала, что людям с синдромом раздраженного кишечника лучше не есть овсянку. Дело в том, что этот продукт содержит много растительных волокон, а они провоцируют появление метеоризма, написал Eat This, Not That!.

Помимо прочего, эта каша в рационе может нанести вред и здоровым людям. Овсянка с цельным молоком полна насыщенными жирами, а, если в ней есть подсластители, повышается калорийность и содержание углеводов в продукте. Эсани уверена, что употребление овсянки быстрого приготовления всегда плохо отражается на здоровье, рассказал сайт «Свободная пресса». Врач рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, а также использовать обычную овсяную крупу. Ранее эксперт Андрей Тарасевич рассказал о популярных правилах ЗОЖ, следование которым может навредить здоровью. Он обратил внимание на то, каким советам по питанию следуют те, кто желают похудеть. Нередко на завтрак рекомендуют есть овсянку на воде, запивая ее смузи. Также в «диетическое» утреннее меню часто входит десерт и кофе с сахаром.