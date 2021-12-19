Диетолог назвала недооцененный россиянами фрукт, помогающий запустить работу ЖКТ

Восстановить работу желудочно-кишечного тракта поможет инжир. Такой совет дала диетолог Светлана Фус, ее слова привели РИА «Новости».

По словам врача, инжир содержит большое количество клетчатки, она помогает нормализовать работу пищеварительной системы. Также она выступает в роли пребиотика, поскольку является пищей для живущих в кишечнике бактерий.

«Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам», — посоветовала диетолг.

Впрочем, злоупотреблять инжиром также не следует, поскольку его переизбыток способен спровоцировать диарею и метеоризм.

Кроме того, этот фрукт является хорошим источником витаминов и минералов: кальция, магния и витаминов группы В.

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