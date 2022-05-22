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    22 мая 2022, 03:04

    Диетолог назвала масло, на котором безопасно жарить еду

    Диетолог Разаренова: для жарки надо брать масло с высоким содержанием жирных кислот

    Алексей Иванчин

    Некоторые виды масла при нагревании образуют свободные радикалы. Это очень опасные для здоровья частицы. Как выбрать масло для готовки, которое не нанесет вред здоровью, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

    По словам специалиста, свободные радикалы поддерживают воспалительные процессы в организме и приводят к дегенеративным изменениям и генетическим нарушениям. Кроме того, они обладают канцерогенными свойствами и несут серьезный вред организму.

    «Если в процессе поджаривания вы используете масло, неприспособленное к высоким температурам, вместо полезного продукта в итоге вы получаете блюдо, содержащее большое количество свободных радикалов», — пояснила Разаренова.

    Она добавила, что масло становится токсичным, когда начинает дымиться на сковороде. В этой связи, для жарки следует выбирать продукт, который достигает подобного эффекта при наиболее высокой температуре. Обычно таким оказывается масло с большим количеством насыщенных жирных кислот.

    «Для жарки необходимо выбирать те масла, которые обладают высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот, не более 15 процентов, и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот», — посоветовала Разаренова.

    Она рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения.