Диетолог назвала лучшую зелень для похудения

Лучшая зелень для похудения — это шпинат, рассказала диетолог Дженни Чемпион. В 100 граммах этого продукта всего 23 калории. Кроме того, шпинат является отличным продуктом для низкоуглеводной диеты, поскольку в нем мало углеводов.

Зелень помогает держать вес под контролем, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует уровень холестерина и кровяное давление, привело слова Чемпион издание Eat This, Not That!. Кроме того, зелень сохраняет остроту работы мозга.

«Шпинат является лучшим средством во время диет из-за того, что содержит очень мало калорий», — отметила диетолог. По ее словам, в 100 граммах шпината только 23 калории.

Также Чемпион объяснила, что «это сверхвысокое содержание клетчатки». Чувство сытости обеспечивается именно благодаря этому, человек сокращает порции.

Но употребление слишком большого количества зелени во время похудения опасно для здоровья, предостерегла диетолог.

«Использование килограммов зелени может нарушить работу вашей щитовидной железы и затруднить похудение», — отметила Чемпион. Также большое количество шпината может привести к образованию камней в почках. Диетолог посоветовала в день есть не больше одной чашки шпината.

