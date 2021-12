Диетолог назвала худшую «кофейную» привычку с негативным влиянием на здоровье

Диетолог назвала привычку любителей кофе, которая может нанести существенный вред здоровью для тех, у кого в крови высокий уровень холестерина. Медик Элеана Кайданян рассказала, что речь идет о добавлении в напиток большого количества сливок или даже молока.

Совет не делать этого диетолог опубликовала в статье на портале Eat This, Not That. «Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека», — сказала она.

Медик добавила, что без посещения врача практически невозможно узнать о повышенном уровне холестерина в крови. Он почти ничем не проявляются у людей, однако с течением времени это может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Прежде всего, они могут возникнуть с сердечно-сосудистой системой.

Диетолог добавила, что на уровень холестерина влияет то, какие жиры человек потребляет. Насыщенные жиры, которые содержатся в сливочном масле, колбасе и жареной еде, оказывают негативное влияние на здоровье. Ненасыщенные жиры при этом могут благотворно влиять на организм. Они содержатся, например, в авокадо.