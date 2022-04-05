Диетолог назвала худшим вариантом сладкую еду на завтрак при похудении

Диетолог из США Лаура Бурак заметила, что для худеющих людей худшей едой на завтрак является сладкая пища. Специалиста процитировала «Газета.ru».

Бурак обратила внимание на то, что завтракать пончиками хуже всего. Она объяснила, что пища, состоящая в основном из сахара и съеденная с утра, может повлиять на уровень сахара в крови, чувство голода и тягу к еде до конца дня. Диетолог порекомендовала добавить к завтраку продукты, которые насыщены белком. Отмечается, что они способны помочь в стабилизации уровня сахара в крови до следующего приема пищи.