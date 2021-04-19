Диетолог назвал допустимую порцию орехов в день

В сутки можно есть не более 60 граммов орехов. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Как пояснила эксперт, норма — 30–50 граммов орехов, а больше 60 граммов — «лишние калории».

«100 граммов ореха — это 500–600 килокалорий, возможно, неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта», — предупредила диетолог в интервью «АиФ».

Она добавила, что грецкий орех можно есть по пять-шест половинок от ядра в день, кедровых орешков — столовую ложку с горкой, миндаля или фундука — 10–12 штук.

Денисова подчеркнула, что, несмотря на содержание в орехах жиров, они могут снижать уровень «плохого» холестерина. Ученые во многих странах подтвердили, что постоянное употребление орехов людьми в возрасте 60–70 лет приводит к снижению риска возникновения атеро­склероза, а также других сердечных заболеваний. Больше всего омеги-3, которую считают наиболее полезной для сердца и сосудов, в грецком орехе.

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