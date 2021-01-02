Диетолог назвал закуску, которая позволяет меньше пьянеть

Грибы являются подходящей закуской к алкогольным напиткам. Из-за высокого содержания в них хитозана — сорбента — они помогают меньше пьянеть.

Об этом агентству «Москва» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Она отметила, что любые сорбенты помогают снизить дозировку употребляемого алкоголя.

«Хитозан — это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы», — добавила Макиша.

Она напомнила, что дневная норма грибов для человека не должна превышать 100–150 граммов.

Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, что нужно сделать, чтобы прийти в себя после большого количества алкоголя. Он подчеркнул, что в первую очередь надо позаботиться о водном балансе и принять контрастный душ. На завтрак лучше всего сделать омлет, а от молока и кофе необходимо отказаться.