Диетолог назвал вред жареной говядины

Диетолог Марина Макиша рассказала, в чем вред жареной говядины. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным ИА Nation News, врач заявила, что в жареном виде это мясо ускоряет процесс старения. Кроме того, оно провоцирует выработку гомоцистеина, который вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Врач уточнила, что особенно вредна мраморная говядина, так как в ней содержится много жира.

«Даже свинина в каком-то смысле является менее жирным мясом», — рассказала Макиша.

Отказываться от говядины совсем не стоит, так как в ней витамина В12 и гемового железа.

«Гемовое железо необходимо для поддержания нормального кроветворения, для профилактики железодефицитной анемии», — уточнила врач.

Она заключила, что лучше всего есть тушеную или вареную говядину. Также следует следить за ее количеством в рационе. Лучше всего ограничиться 500 граммами мяса в неделю. Кроме того, в возрасте старше 45 лет лучше есть не говядину, а телятину, так как она проще усваивается организмом.