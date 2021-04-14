Диетолог назвал вред вегетаринства

Диетолог Анна Белоусова рассказала о вреде вегетарианства. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Она уточнила, что мясо содержит множество полезных веществ, необходимых организму. При отказе от мяса следует покупать нужные витамины в аптеке. Например, в мясных продуктах много коллагена, который препятствует старению организма.

«Кроме того, мясные продукты — это все-таки источники витаминов группы В, которые регулируют очень многие обменные процессы — и углеводный, и жировой, и белковый», — добавила Белоусова.

Она уточнила, что жителям крупных городов не стоит полностью отказываться от мяса, так как в городских условиях его сложно заменить.

«Если мы отказываемся от мяса, будет быстрее стареть кожа. В таком случае можно будет „умазаться“ любыми кремами — и ничего не поможет», — рассказала Белоусова.

Она также дала рекомендации тем, кто решил снова начать есть мясо после длительного отказа от него. Для этого сначала можно покупать мясное детское питание для детей от восьми месяцев. Постепенно организм привыкнет, и тогда можно снова есть обычное мясо.