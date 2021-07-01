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    01 июля 2021, 20:28

    Диетолог назвал вред однообразного рациона

    Дарья Морозова

    Диетолог Маргарита Королева рассказала, что однообразное питание может навредить организму. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным газеты «Известия», если долгое время есть одно и то же, человек не будет получать достаточного количество полезных веществ. Это приводит к снижению иммунитета, пояснила Королева.

    «Например, человек может просто „закислить“ организм, питаясь только шпинатом, который на первый взгляд является очень полезным продуктом», — заключила эксперт и добавила, что не стоит злоупотреблять продуктами, даже если они очень полезны.