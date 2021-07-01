Диетолог назвал вред однообразного рациона

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что однообразное питание может навредить организму. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным газеты «Известия», если долгое время есть одно и то же, человек не будет получать достаточного количество полезных веществ. Это приводит к снижению иммунитета, пояснила Королева.

«Например, человек может просто „закислить“ организм, питаясь только шпинатом, который на первый взгляд является очень полезным продуктом», — заключила эксперт и добавила, что не стоит злоупотреблять продуктами, даже если они очень полезны.