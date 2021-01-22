Диетолог назвал вес, который не поможет сбросить никакая диета

Любая диета может помочь на некоторый срок избавиться от симптомов ожирения. При этом при достижении веса более 160 килограммов не подействует уже никакой метод. Об этом заявил профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков.

По словам Ковалькова, лишний вес может набираться из-за массы причин. Определить точную может только специалист после проведения исследований. Диетолог подчеркнул, что не всегда к ожирению приводит гормональный сбой.

«Вы на диете выдержите год-полтора. Жизнь непредсказуема, вы можете сломать ногу и перестать ходить в спортзал — и что тогда? Вес опять начнет набираться», — сказал врач на своем YouTube-канале.

Ковальков заявил, что при достижении веса 160, 180 и 200 килограммов не поможет уже никакая диета. В этом случае остается только хирургическое вмешательство.

«Там уже или хирургия, или вы становитесь лежачим пациентом и уже никому не нужны. Люди, опомнитесь, у нас сахарный диабет прет так, что мама не горюй. От него умирает людей больше, чем от коронавируса», — заключил специалист.

Ранее Американская академия дерматологической ассоциации предупредила, что темные полоски на ногтях могут говорить о высоком уровне холестерина в организме.