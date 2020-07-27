Диетолог назвал верный способ борьбы с ожирением

Диеты помогут добиться снижения веса лишь у здоровых людей, а тем, кто страдает ожирением, необходимо обратиться к специалисту, уверен Ковальков.

«Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберете еще больший вес. Если человек полнеет и у него есть ожирение, то это болезнь. Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и ее надо лечить, причем лечить у врача, как и остальные заболевания. Благо это лечится. Вопрос не стоит в том, чтобы ограничивать себя диетами, а стоит в том, чтобы один раз решить вопрос и не мучиться», — заявил диетолог.

По его мнению, самая распространенная причина ожирения — гормональные нарушения в организме. Вредная пища добавляет лишний вес, однако не провоцирует появление болезни, подчеркнул специалист. Он также рассказал, что ожирение может передаться по наследству.

Ковальков объяснил, что дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих лечится врачами, а диеты лишь на время приостанавливают процесс набора веса.